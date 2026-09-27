Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Антонио Карлос
Статистика
€ 500 тыс
Антонио Карлос - статистика
Динамо Хьюстон
7 марта 1993 (33), Рио-де-Жанейро
#3 | Защитник
191 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
54'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Бразилия. Серия А 2025
США. МЛС 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
17
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
54'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 45'
45'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+