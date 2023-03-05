Джейк Нервински - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Нервински
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Нервински
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|89'
|02.04.2023
|1' -78'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|26.03.2023
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:4
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|19.03.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|12.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|05.03.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)