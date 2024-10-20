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Джейк Нервински
Статистика
Джейк Нервински - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1994 (31)
#2 | Защитник
184 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
20.10.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
83' - 90'
90'
США. МЛС, 47 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
03.10.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сент-Луис
3 : 1
29.09.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Сент-Луис
1 : 3
15.09.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 63'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
08.09.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Сент-Луис
2 : 1
01.09.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Канзаc Сити
1 : 1
21.07.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 0
18.07.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
1 : 4
14.07.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
4 : 1
08.07.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Сент-Луис
2 : 0
04.07.2024
Сан-Хосе
79' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 3
30.06.2024
Сент-Луис
1' - 90'
49'
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
1 : 1
23.06.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
0 : 3
20.06.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
2 : 0
16.06.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
0 : 0
09.06.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
0 : 0
09.06.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
3 : 3
02.06.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
3 : 1
19.05.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 3
21.04.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 0
14.04.2024
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
31.03.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сент-Луис
2 : 2
24.03.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 3
17.03.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Остин
2 : 2
10.03.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
67' - 90'
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