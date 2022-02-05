Али Лотфи - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Али
|Фамилия
|Лотфи
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Али
|Фамилия
|Лотфи
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|08.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|1' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:4
|Аль-Ахли (Каир)
|08.02.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Аль-Ахли (Каир)
|05.02.2022
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:0
|Монтеррей (Монтеррей)
|77'