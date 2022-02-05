Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Али Лотфи - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Али
    Фамилия Лотфи
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 октября 1989 (33 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    08.02.2023 Был в запасе Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 1' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    08.02.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Аль-Ахли (Каир)
    05.02.2022 1' -90' Аль-Ахли (Каир) 1:0 Монтеррей (Монтеррей)
    77'
    • Читайте нас: 
    11