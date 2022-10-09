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    Марчин Листковски - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Марчин
    Фамилия Листковски
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 65' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 75' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 74' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 90' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 74' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
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