Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Польша. Экстракласа 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022