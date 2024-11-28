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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Целе - Ягеллония
Целе - Ягеллония: обзор матча 28 ноября 2024
Целе
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
3 : 3
Завершен
Ягеллония
7'
Д. Зец
54'
Х. Ньето
80'
А. Дигес (АГ)
34'
А. Пулулу
71'
Х. Имас
78'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Ягеллония
86'
Желтая карточка
О. Нгуямба
86'
Замена
М. Листковски
️️️️
А. Пулулу
86'
Замена
М. Скшипчак
️️️️
Т. Силва
86'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
А. Дигес
80'
78'
ГОЛ! 2:3!
К. Хансен
Пас отдал
Х. Имас
Замена
Эдмилсон
️️️️
М. Квесич
78'
71'
ГОЛ! 2:2!
Х. Имас
Пас отдал
К. Хансен
68'
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
57'
Замена
К. Хансен
️️️️
Л. Диаби-Фадига
ГОЛ! 2:1!
Х. Ньето
54'
39'
Желтая карточка
Д. Чурлинов
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Пулулу
34'
Пенальти не реализован!
А. Пулулу
Желтая карточка
Х. Ньето
33'
Желтая карточка
К. Неманич
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зец
Пас отдал
С. Сеслар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
26
Давид Зец
(К)
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
16
Тамар Светлин
АП
17
Алеша Матко
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
18
Нене
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
3-2-1-3-1
13
26
Зец
2
Карничник
19
81
Неманич
2
Ньето
8
Квесич
77
Брнич
16
Светлин
17
Матко
10
Сеслар
2-1-2-3-2
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
10
Нгуямба
82
Силва
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
80
Диаби-Фадига
26
Дигес
8
Квесич
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
8
Квесич
82
Силва
72
Скшипчак
72
Скшипчак
82
Силва
14
18
Нене
18
Нене
14
80
Диаби-Фадига
99
Хансен
99
Хансен
80
Диаби-Фадига
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
9
Пулулу
29
Листковски
29
Листковски
9
Пулулу
Остались в запасе
Целе
Ягеллония
77
Матьяж Розман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
Главный тренер
Альберт Риера
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
77
Матьяж Розман
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Целе - Ягеллония
2
2
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
491
364
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.44
2.99
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
0 : 0
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
З'Дежеле
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