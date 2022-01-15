Абдулайе Бакайоко - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Бакайоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Бакайоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2022
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16.04.2022
|1' -83'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Брест (Брест)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:1
|Монпелье (Монпелье)
|21.01.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|15.01.2022
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Ланс (Ланс)