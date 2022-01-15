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    Абдулайе Бакайоко - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Абдулайе
    Фамилия Бакайоко
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2022 1' -46' Бордо (Бордо) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.04.2022 1' -83' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Брест (Брест)
    05.02.2022 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:1 Монпелье (Монпелье)
    21.01.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    15.01.2022 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Ланс (Ланс)
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