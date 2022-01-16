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    Бубакарр Жобе - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Бубакарр
    Фамилия Жобе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 83' -90' Гамбия 0:2 Камерун
    24.01.2022 Был в запасе Гвинея 0:1 Гамбия
    20.01.2022 85' -90' Гамбия 1:0 Тунис
    16.01.2022 Был в запасе Гамбия 1:1 Мали
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