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    Мохаммед Мби - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Мби
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1989 (33 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 Был в запасе Гамбия 0:2 Камерун
    24.01.2022 90' -90' Гвинея 0:1 Гамбия
    20.01.2022 1' -46' Гамбия 1:0 Тунис
    16.01.2022 Был в запасе Гамбия 1:1 Мали
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