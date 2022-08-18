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    Стиви Амбри - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Стиви
    Фамилия Амбри
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 81' -121' Шериф (Тирасполь) 1:0
    (3:2)п    		 Пюник (Ереван)
    18.08.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:0 Шериф (Тирасполь)
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