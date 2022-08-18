Стиви Амбри - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Амбри
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Амбри
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|81' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)