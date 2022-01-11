Зизо - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Зайед
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Зайед
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Египет
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2022
|59' -119'
|Сенегал
|0:0
(4:2)п
|Египет
|03.02.2022
|118' -121'
|Камерун
|0:0
(1:3)п
|Египет
|30.01.2022
|80' -124'
|Египет
|2:1
|Марокко
|26.01.2022
|84' -121'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(4:5)п
|Египет
|90'
|19.01.2022
|57' -90'
|Египет
|1:0
|Судан
|15.01.2022
|58' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:1
|Египет
|11.01.2022
|Был в запасе
|Нигерия
|1:0
|Египет