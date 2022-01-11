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    Зизо - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Ахмед
    Фамилия Зайед
    Команда Замалек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2022 59' -119' Сенегал 0:0
    (4:2)п    		 Египет
    03.02.2022 118' -121' Камерун 0:0
    (1:3)п    		 Египет
    30.01.2022 80' -124' Египет 2:1 Марокко
    26.01.2022 84' -121' Кот-д'Ивуар 0:0
    (4:5)п    		 Египет
    90'
    19.01.2022 57' -90' Египет 1:0 Судан
    15.01.2022 58' -90' Гвинея-Бисау 0:1 Египет
    11.01.2022 Был в запасе Нигерия 1:0 Египет
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