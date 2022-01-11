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    Олиса Нда - статистика

    #49 | Защитник
    Имя Олиса
    Фамилия Нда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 1998 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2022 76' -90' Гвинея-Бисау 0:2 Нигерия
    15.01.2022 Был в запасе Нигерия 3:1 Судан
    11.01.2022 Был в запасе Нигерия 1:0 Египет
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