Наджим Абду - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Наджим
|Фамилия
|Абду
|Команда
|Мартиг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мартиг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Наджим
|Фамилия
|Абду
|Команда
|Мартиг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мартиг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|18.01.2022
|90' -90'
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|1' -90'
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|Был в запасе
|Коморские Острова
|0:1
|Габон