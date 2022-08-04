Мамаду Кане - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Кане
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Кане
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|91' -110'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)