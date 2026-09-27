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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Алекс Майтен
Статистика
€ 700 тыс
Алекс Майтен - статистика
Сан-Диего
11 апреля 2002 (24)
#77 | Нападающий
171 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
13
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
1' - 59'
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
61' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
69' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
1' - 90'
54'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
74' - 90'
75'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
1' - 79'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
46' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
78' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
1' - 58'
51'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
79' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
60' - 90'
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