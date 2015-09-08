Федор Проньков - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Федор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Проньков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Имя
|Федор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Проньков
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|17.10.2015
|1' -46'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|1' -29'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|24'
|05.10.2015
|1' -34'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|1' -36'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|36'
|27.09.2015
|79' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|69' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|80'
|15.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|90' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)