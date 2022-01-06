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    Лука Станга - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Станга
    Команда Милан
    Состав Молодежный
    Родной город Брешиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Ювентус (Турин)
    17.01.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:2 Специя (Ла Специя)
    09.01.2022 88' -90' Венеция (Венеция) 0:3 Милан (Милан)
    06.01.2022 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Рома (Рим)
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