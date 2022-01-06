Лука Станга - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Станга
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Станга
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|17.01.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|09.01.2022
|88' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:3
|Милан (Милан)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)