Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2006