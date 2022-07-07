Неманья Белакович - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Белакович
|Команда
|Хартберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Белакович
|Команда
|Хартберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -46'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -70'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|14.07.2022
|46' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|64' 64'
|07.07.2022
|Был в запасе
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)