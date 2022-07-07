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    Неманья Белакович - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Неманья
    Фамилия Белакович
    Команда Хартберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиепая 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -46' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 1' -70' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    14.07.2022 46' -90' Лиепая (Лиепая) 3:1 Гнилане (Гнилане)
    64' 64'
    07.07.2022 Был в запасе Гнилане (Гнилане) 1:0 Лиепая (Лиепая)
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