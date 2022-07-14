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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лиепая - Гнилане
Лиепая - Гнилане: обзор матча 14 июля 2022
Лиепая
14.07.2022, четверг, 17:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Гнилане
49'
A. Karašausks (П)
64'
Н. Белакович
88'
D. (П)
51'
Б. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лиепая - Гнилане
Замена
И. Тарасов
️️️️
Д. Соладио
90'
+2
90'
Замена
P. Islami
️️️️
F. Beqja
Желтая карточка
D.
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
D.
88'
68'
Желтая карточка
Y. Hoxha
Желтая карточка
Н. Белакович
64'
ГОЛ! 2:1!
Н. Белакович
64'
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Красники
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Karašausks
49'
Замена
Н. Белакович
️️️️
Л. Виллела
46'
Желтая карточка
И. Мигель
45'
+3
Желтая карточка
Л. Виллела
45'
+2
Желтая карточка
Л. Струмия
40'
Замена
A. Karašausks
️️️️
N. Kapun
37'
Желтая карточка
N. Kapun
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Kenan Hreljić
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
84
Инасиу Мигель
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
5
Леонель Струмия
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Гнилане
1
Энеа Колики
ВР
33
Arbër Prekazi
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
14
Альберт Дабикяй
ЦП
15
Keita Lanzeni Aziz
ЦП
99
Yll Hoxha
ЦП
0
F. Beqja
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Главный тренер
Клодиан Дуро
Лиепая
32
Ņikita Pinčuks
ВР
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
10
Неманья Белакович
ЛВ
19
Игорь Тарасов
ЦП
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
21
Ардит Делиу
ЦФ
25
Artūrs Karašausks
ЦФ
11
Eriks Punculs
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Гнилане
3
Armend Halili
ЦЗ
22
Perparim Islami
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
15
Agustin Torassa
ЦФ
4-1-5
1
Звиедрис
44
24
Карклинс
84
Мигель
3
11
Савалниекс
20
Виллела
90
Соладио
77
23
5
Струмия
2-3-3
1
Колики
33
16
Криваньева
14
Дабикяй
15
99
19
Красники
7
Элтон Кале
0
90
Соладио
19
Тарасов
19
Тарасов
90
Соладио
20
Виллела
10
Белакович
10
Белакович
20
Виллела
23
25
25
23
0
22
22
0
Остались в запасе
Лиепая
Гнилане
32
Ņikita Pinčuks
ВР
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
21
Ардит Делиу
ЦФ
11
Eriks Punculs
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
3
Armend Halili
ЦЗ
23
B. Musolli
ЦФ
15
Agustin Torassa
ЦФ
Главный тренер
Клодиан Дуро
Остались в запасе
32
Ņikita Pinčuks
ВР
1
Vjačeslavs Kudrjavcevs
ВР
97
Aleksejs Grjaznovs
ЦП
21
Ардит Делиу
ЦФ
11
Eriks Punculs
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Остались в запасе
3
Armend Halili
ЦЗ
23
B. Musolli
ЦФ
15
Agustin Torassa
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Главный тренер
Клодиан Дуро
Статистика матча Лиепая - Гнилане
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Гнилане
Косово. Суперлига, 36 тур
Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Дреница
2 : 1
09.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 32 тур
Гнилане
1 : 1
03.05.2026
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2025.06.05 13:29
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2021.01.31 19:25
1
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
2025.06.05 13:29
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