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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гнилане - Лиепая
Гнилане - Лиепая: обзор матча 07 июля 2022
Гнилане
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лиепая
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гнилане - Лиепая
81'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
Желтая карточка
Э. Кале
77'
67'
Желтая карточка
И. Тарасов
46'
Замена
Л. Виллела
️️️️
N. Kapun
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гнилане
1
Энеа Колики
ВР
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
33
Arbër Prekazi
ЦЗ
15
Keita Lanzeni Aziz
ЦП
14
Альберт Дабикяй
ЦП
99
Yll Hoxha
ЦП
19
Блерим Красники
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
Главный тренер
Клодиан Дуро
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
19
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
77
Dodo
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
3
Slaviša Radović
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Гнилане
3
Armend Halili
ЦЗ
23
B. Musolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
Лиепая
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Eriks Punculs
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
2-3-3
1
Колики
16
Криваньева
33
15
14
Дабикяй
99
0
7
Элтон Кале
19
Красники
2-5
1
Звиедрис
19
Тарасов
11
Савалниекс
77
3
23
5
Струмия
77
23
20
Виллела
20
Виллела
23
Остались в запасе
Гнилане
Лиепая
3
Armend Halili
ЦЗ
23
B. Musolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
Главный тренер
Клодиан Дуро
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Eriks Punculs
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
3
Armend Halili
ЦЗ
23
B. Musolli
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
Остались в запасе
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
11
Eriks Punculs
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Главный тренер
Клодиан Дуро
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Гнилане - Лиепая
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гнилане
Косово. Суперлига, 36 тур
Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Дреница
2 : 1
09.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 32 тур
Гнилане
1 : 1
03.05.2026
Феризай
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
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2021.01.31 19:25
1
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
2025.06.05 13:29
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
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