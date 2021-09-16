Мартин Неспор - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Неспор
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Неспор
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|21.10.2021
|60' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|30.09.2021
|46' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|52'
|16.09.2021
|76' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)