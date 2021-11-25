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Лига конференций 2026/2027
Яблонец - АЗ Алкмаар
Яблонец - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 ноября 2021
Яблонец
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
7'
М. Кратохвил
44'
Х. Эвьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Я. Кроб
90'
+3
90'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Мидтсьё
86'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
82'
78'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
78'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
В. Павлидис
Замена
М. Долежал
️️️️
Д. Гоушка
73'
63'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Х. Эвьен
Желтая карточка
Я. Зелены
55'
52'
Желтая карточка
А. Витри
Желтая карточка
М. Сурзин
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
В. Павлидис
40'
Желтая карточка
Й. Класи
Желтая карточка
Я. Гануш
21'
19'
Желтая карточка
Д. де Вит
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Кратохвил
Пас отдал
Я. Кроб
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Доминик Плестил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-4-1-2
1
Гануш
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Гоушка
11
Пиларж
23
Сурзин
70
Чванчара
4-4-2
1
Виндаль
16
Витри
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
20
де Вит
8
Класи
26
Эвьен
18
Мидтсьё
14
Павлидис
21
Карлссон
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
8
Гоушка
15
Долежал
15
Долежал
8
Гоушка
18
Мидтсьё
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Мидтсьё
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
26
Эвьен
14
Рейндерс
14
Рейндерс
26
Эвьен
Остались в запасе
Яблонец
АЗ Алкмаар
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Яблонец - АЗ Алкмаар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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