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Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Яблонец
АЗ Алкмаар - Яблонец: обзор матча 30 сентября 2021
АЗ Алкмаар
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Яблонец
53'
А. Гюдмюндссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Яблонец
85'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Я. Поважанец
84'
Желтая карточка
Я. Кроб
Замена
А. Витри
️️️️
О. Вейндал
78'
69'
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
66'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
О. Вейндал
53'
52'
Желтая карточка
М. Неспор
46'
Замена
М. Неспор
️️️️
Т. Чванчара
16'
Желтая карточка
В. Пиларж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
3-5-3
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
7
Плестил
7
Поважанец
8
Гоушка
27
Кубишта
27
Кратохвил
70
Чванчара
11
Пиларж
1
Гануш
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
5
Вейндал
16
Витри
16
Витри
5
Вейндал
7
Поважанец
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Поважанец
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
70
Чванчара
26
Неспор
26
Неспор
70
Чванчара
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Яблонец
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча АЗ Алкмаар - Яблонец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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