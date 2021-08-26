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Якоб Таннандер
Статистика
Якоб Таннандер - статистика
Завершил карьеру
10 августа 2000 (26)
#30 | Вратарь
195 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ХИК
2 : 5
26.08.2021
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Фенербахче
1 : 0
19.08.2021
ХИК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
3 : 0
12.08.2021
Нефтчи
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
03.08.2021
ХИК
1' - 90'
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