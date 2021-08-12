Нихад Гулиев - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Нихад
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2001 (21 год)
|Имя
|Нихад
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Омония (Никосия)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|30.09.2021
|74' -90'
|Омония (Никосия)
|1:4
|Карабах (Агдам)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:0
|АЕЛ (Лимасcол)