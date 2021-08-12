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    Нихад Гулиев - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Нихад
    Фамилия Гулиев
    Команда Карабах
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:2 Омония (Никосия)
    21.10.2021 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:1 Кайрат (Алматы)
    30.09.2021 74' -90' Омония (Никосия) 1:4 Карабах (Агдам)
    12.08.2021 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:0 АЕЛ (Лимасcол)
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