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Бразилия. Серия А
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Брагантино
Габриэль
Трансферы
€ 900 тыс
Габриэль - трансферы
Брагантино
10 июля 1992 (34), Кампинас
#6 | Полузащитник
172 см
Бразилия
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Тип трансфера
15.01.25 / 31.12.25
Интернасьонал
Брагантино
Свободный агент
19.04.24 / 31.12.24
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
Аренда
11.02.22 / 15.01.25
Коринтианс
Интернасьонал
Свободный агент
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