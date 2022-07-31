Габриэль - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Жиротто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Жиротто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|26
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.08.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|1' -46'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|41'
|21.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2022
|70' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|83' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|45'