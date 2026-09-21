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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Сэм Винс
Статистика
€ 800 тыс
Сэм Винс - статистика
Сан-Диего
31 мая 1999 (27)
#23 | Защитник
178 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
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Лига Европы 2021/2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
3
0
0
0
0
Сан-Диего
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 55'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
64' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
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