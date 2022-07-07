Вадим Дижинари - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Дижинари
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Дижинари
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|1:3
|Шериф (Тирасполь)
|28.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|1:4
|КуПС (Купио)
|21.07.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Милсами (Оргеев)
|14.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|2:0
|Паневежис (Паневежис)
|07.07.2022
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)