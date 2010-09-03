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    Яри Литманен - статистика

    Полузащитник
    Имя Яри
    Фамилия Литманен
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лахти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1971 (52 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2010 46' -90' Финляндия 8:0 Сан-Марино
    71'
    12.10.2010 72' -90' Финляндия 1:2 Венгрия
    07.09.2010 Был в запасе Нидерланды 2:1 Финляндия
    03.09.2010 1' -46' Молдавия 2:0 Финляндия
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