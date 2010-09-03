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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Финляндия
Молдова - Финляндия: обзор матча 03 сентября 2010
Молдова
03.09.2010, пятница, 20:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Финляндия
69'
А. Суворов
74'
А. Дорош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Финляндия
Желтая карточка
В. Андроник
Замена
М. Форсселл
️️️️
А. Еременко
Замена
М. Вейринен
️️️️
Р. Порокара
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Дорош
ГОЛ! 2:0!
А. Дорош
ГОЛ! 1:0!
А. Суворов
Желтая карточка
И. Цыгырлаш
Замена
И. Бугаев
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
А. Суворов
️️️️
Н. Жосан
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Я. Литманен
Красная карточка
С. Хююпя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
0
Алексей Савинов
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Николай Жосан
ЛП
0
Вадим Борец
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Виорел Фрунза
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Финляндия
1
Отто
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
6
Алексей Еременко
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Яри Литманен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Молдова
13
Валерий Андроник
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Финляндия
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-3-3
12
Намашко
0
Савинов
6
Епуряну
0
Бордиян
0
Булгару
11
Жосан
9
Чеботару
0
Борец
7
Цыгырлаш
15
Дорош
11
Фрунза
3-5-1-1
1
Отто
3
Мойсандер
4
Хююпя
2
Пасанен
15
Хейккинен
6
Еременко
7
Еременко
14
Спарв
17
Порокара
10
Литманен
16
Йоханссон
15
Дорош
13
Андроник
13
Андроник
15
Дорош
11
Жосан
11
Суворов
11
Суворов
11
Жосан
7
Цыгырлаш
21
Бугаев
21
Бугаев
7
Цыгырлаш
10
Литманен
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
10
Литманен
17
Порокара
0
Вейринен
0
Вейринен
17
Порокара
6
Еременко
9
Форсселл
9
Форсселл
6
Еременко
Остались в запасе
Молдова
Финляндия
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Статистика матча Молдова - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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