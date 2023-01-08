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    Ола Сольбаккен - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Ола
    Фамилия Сольбаккен
    Команда Рома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1998 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 63' - 90' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 70' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    45'
    11.02.2023 88' - 90' Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 63' -90' Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    19.02.2023 1' -70' Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    45'
    11.02.2023 88' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    29.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    22.01.2023 90' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 89' -90' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    08.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
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