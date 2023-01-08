Ола Сольбаккен - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Сольбаккен
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Сольбаккен
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|63' - 90'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 70'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|45'
|11.02.2023
|88' - 90'
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|63' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.02.2023
|1' -70'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|45'
|11.02.2023
|88' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|22.01.2023
|90' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|89' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)