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    Christos Belevonis - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Christos Belevonis
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 33' -90' ОФИ (Ираклион) 0:1 Панетоликос (Агринио)
    09.04.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Атромитос (Перистери)
    06.03.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    16.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.02.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:1 ПАС (Яннина)
    02.02.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    30.01.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 Арис (Салоники)
    22.01.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:4 Панетоликос (Агринио)
    16.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    12.01.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    18.12.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:1 Атромитос (Перистери)
    11.12.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    04.12.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    21.11.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    06.11.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    30.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    24.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 5:1 Панетоликос (Агринио)
    17.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
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