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ДаМаркус Бисли
Статистика
ДаМаркус Бисли - статистика
Завершил карьеру
24 мая 1982 (44)
#7 | Полузащитник
173 см | 69 кг
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
США
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бельгия
2 : 1
01.07.2014
США
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
США
0 : 1
26.06.2014
Германия
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 2
23.06.2014
Португалия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 2
17.06.2014
США
1' - 90'
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