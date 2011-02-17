Нил Александер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Александер
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Александер
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2011
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|10.03.2011
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.02.2011
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|17.02.2011
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)