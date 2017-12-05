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Гийом Жилле
Статистика
Гийом Жилле - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1984 (42), Льеж
#30 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Бельгия
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
0 : 2
05.12.2017
Ювентус
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Спортинг
3 : 1
22.11.2017
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
31.10.2017
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
3 : 1
18.10.2017
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
2 : 3
12.09.2017
Спортинг
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Риека
0 : 1
22.08.2017
Олимпиакос
1' - 90'
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