Гийом Жилле - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Жилле
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Жилле
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2017
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|22.11.2017
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|18.10.2017
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|12.09.2017
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:3
|Спортинг (Лиссабон)
|22.08.2017
|1' -90'
|Риека (Риека)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)