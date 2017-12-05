Статистика по турнирам

Франция. Кубок лиги 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008