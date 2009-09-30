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    Эрнесто Фариас - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эрнесто
    Фамилия Фариас
    Команда Данубио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2009 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:3 Порту (Порту)
    25.11.2009 80' -90' Порту (Порту) 0:1 Челси (Лондон)
    03.11.2009 69' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:1 Порту (Порту)
    21.10.2009 87' -90' Порту (Порту) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    30.09.2009 88' -90' Порту (Порту) 2:0 Атлетико (Мадрид)
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