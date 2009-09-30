Эрнесто Фариас - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Данубио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Данубио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2009
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:3
|Порту (Порту)
|25.11.2009
|80' -90'
|Порту (Порту)
|0:1
|Челси (Лондон)
|03.11.2009
|69' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:1
|Порту (Порту)
|21.10.2009
|87' -90'
|Порту (Порту)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|30.09.2009
|88' -90'
|Порту (Порту)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)