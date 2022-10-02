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    Йелле Дуин - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Йелле
    Фамилия Дуин
    Команда АЗ Алкмаар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 1999 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
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