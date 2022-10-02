Йелле Дуин - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Йелле
|Фамилия
|Дуин
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Йелле
|Фамилия
|Дуин
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|66' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|73' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -75'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|71' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -66'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -71'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|15'
|16.10.2022
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|79' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|85' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|80' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|86' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|66' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|74' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)