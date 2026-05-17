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Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Йелле Дуин
Статистика
€ 200 тыс
Йелле Дуин - статистика
Вайле
27 января 1999 (27)
#9 | Нападающий
186 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 62'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 60'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
62' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
59' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
70' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
78' - 90'
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