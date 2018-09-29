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Игнасио Камачо
Статистика
Игнасио Камачо - статистика
Завершил карьеру
4 мая 1990 (36), Сарагоса
#4 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Испания
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Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
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Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 2
29.09.2018
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 0
26.09.2018
Вольфсбург
1' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.09.2018
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2 : 2
15.09.2018
Герта
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 3
01.09.2018
Вольфсбург
1' - 90'
22'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.08.2018
Шальке-04
1' - 90'
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