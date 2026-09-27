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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Адам Букса
Статистика
€ 3,50 млн
Адам Букса - статистика
Мальорка
12 июля 1996 (30), Краков
#16 | Нападающий
193 см
Польша
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
74' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
73' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
73' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
74' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
73' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
73' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
64' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
69' - 90'
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