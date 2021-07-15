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    Джеймс Тэлбот - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Джеймс
    Фамилия Тэлбот
    Команда Богемиан
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Богемиан 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -89' ПАОК (Салоники) 2:0 Богемиан (Дублин)
    03.08.2021 1' -89' Богемиан (Дублин) 2:1 ПАОК (Салоники)
    70'
    29.07.2021 1' -89' Богемиан (Дублин) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
    22.07.2021 1' -89' Дюделанж (Дюделанж) 0:1 Богемиан (Дублин)
    15.07.2021 1' -89' Богемиан (Дублин) 3:0 Стьярнан (Гардабайр)
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