Джеймс Тэлбот - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Тэлбот
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Тэлбот
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемиан
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Богемиан (Дублин)
|03.08.2021
|1' -89'
|Богемиан (Дублин)
|2:1
|ПАОК (Салоники)
|70'
|29.07.2021
|1' -89'
|Богемиан (Дублин)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|22.07.2021
|1' -89'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:1
|Богемиан (Дублин)
|15.07.2021
|1' -89'
|Богемиан (Дублин)
|3:0
|Стьярнан (Гардабайр)