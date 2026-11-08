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МЛС 2026
Команды
Даллас
Осазе Урогиде
Статистика
€ 2 млн
Осазе Урогиде - статистика
Даллас
4 июля 2000 (26)
#3 | Защитник
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
1' - 90'
83'
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 0
15.10.2026
Сиэтл
1' - 90'
63'
США. МЛС, 29 тур
Шарлотт
3 : 2
11.10.2026
Даллас
1' - 90'
79'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
27
2
2
9
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
1' - 90'
83'
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 0
15.10.2026
Сиэтл
1' - 90'
63'
США. МЛС, 29 тур
Шарлотт
3 : 2
11.10.2026
Даллас
1' - 90'
79'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
34'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
1' - 90'
7'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
1' - 90'
83, 83'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
27'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
23'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
2 : 1
26.04.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
39'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
1' - 90'
78'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
20'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
76'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
1' - 90'
9'
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