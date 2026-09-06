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Китай. Суперлига
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Шанхай Шэньхуа
Рафаэль Ратао
Статистика
€ 3 млн
Рафаэль Ратао - статистика
Шанхай Шэньхуа
30 ноября 1995 (30)
#9 | Нападающий
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
06.09.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
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Франция. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шанхай Шэньхуа
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
17.02.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 33'
31'
33'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
10.02.2026
Матида Зельвия
1' - 90'
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