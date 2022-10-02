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    Матиас Греве - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Греве
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 19 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    27.02.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    19.02.2023 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    13.11.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    8'
    30.10.2022 1' -69' Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    23.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    09.10.2022 1' -81' Рандерс (Рандерс) 2:3 Брондбю (Бреннбю)
    02.10.2022 1' -64' Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18.09.2022 1' -60' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    11.09.2022 1' -73' Брондбю (Бреннбю) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    04.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    29.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    21.08.2022 1' -83' Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    58'
    14.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 75' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.07.2022 1' -64' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    24.07.2022 1' -61' Брондбю (Бреннбю) 1:3 Нордшелланд (Фарум)
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