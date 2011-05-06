|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|14
|-22
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2011
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|14.10.2011
|1' -78'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|77'
|11.09.2011
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|26.08.2011
|46' -90'
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|29.07.2011
|1' -87'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|87'
|21.07.2011
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|26.05.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.05.2011
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.05.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|12.03.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)