Душан Васильевич - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Васильевич
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Васильевич
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Славия (Прага)
|02.12.2009
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Славия (Прага)
|01.10.2009
|76' -90'
|Славия (Прага)
|1:5
|Лилль (Лилль)
|17.09.2009
|1' -79'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Славия (Прага)