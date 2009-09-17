Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Душан Васильевич - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Душан
    Фамилия Васильевич
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Славия (Прага)
    02.12.2009 Был в запасе Славия (Прага) 0:0 Дженоа (Генуя)
    05.11.2009 Был в запасе Славия (Прага) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    22.10.2009 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Славия (Прага)
    01.10.2009 76' -90' Славия (Прага) 1:5 Лилль (Лилль)
    17.09.2009 1' -79' Дженоа (Генуя) 2:0 Славия (Прага)
    • Читайте нас: 
    11