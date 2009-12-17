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Душан Васильевич
Статистика
Душан Васильевич - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1982 (44), Белград
#6 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лилль
3 : 1
17.12.2009
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Славия
0 : 0
02.12.2009
Дженоа
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Славия
2 : 2
05.11.2009
Валенсия
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Валенсия
1 : 1
22.10.2009
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Славия
1 : 5
01.10.2009
Лилль
76' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Дженоа
2 : 0
17.09.2009
Славия
1' - 79'
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