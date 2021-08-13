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    Хоседа - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Хоседа
    Фамилия Менаргес
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.12.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    27.08.2021 90' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.08.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    13.08.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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