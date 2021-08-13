Хоседа - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Хоседа
|Фамилия
|Менаргес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Хоседа
|Фамилия
|Менаргес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.12.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|27.08.2021
|90' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)