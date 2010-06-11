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    Итумеленг Куне - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Итумеленг
    Фамилия Куне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 июня 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЮАР 2 -2 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2010 1' -77' ЮАР 0:3 Уругвай
    77'
    11.06.2010 1' -90' ЮАР 1:1 Мексика
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