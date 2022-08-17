|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|83' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|06.10.2022
|90' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|64' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|55'
|17.08.2022
|75' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)