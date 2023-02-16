Эмам Ашур - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эмам
|Фамилия
|Ашур
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Эмам
|Фамилия
|Ашур
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 72'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|23.02.2023
|46' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|75'
|20.02.2023
|1' - 46'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|5'
|16.02.2023
|67' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -72'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.02.2023
|1' -46'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|5'