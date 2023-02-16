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    Эмам Ашур - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эмам
    Фамилия Ашур
    Команда Замалек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 72' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    23.02.2023 46' - 90' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    75'
    20.02.2023 1' - 46' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    5'
    16.02.2023 67' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -72' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    27.02.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    20.02.2023 1' -46' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    5'
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